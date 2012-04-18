发达经济体预算赤字缩减 财政风险下降--IMF

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 发达经济体赤字降至适切水平
* 英国、意大利及法国预算易受经济动荡所冲击
* 西班牙及意大利面临GDP疲弱导致赤字升高的问题
* 债台高筑的国家应避免实施大砍预算的"休克疗法"
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,发达经济体预算赤字相当於国内生产总值(GDP)比例今年有望缩减1个百分点,而2013年可望略微加速,在经济成长缓慢的环境当中,下降速度堪称适切.
IMF在财政监督报告中指出,假设利率维持低档且经济持续增长,则到2015年时,多数国家政府债务比例可望持稳.
但整体仍旧存在风险,即便经济小幅动荡,英国、意大利及法国等国负债状况仍有可能恶化.
IMF预测,由於经济成长疲弱,意大利及西班牙今明两年均将无法达成预算赤字目标,但该机构并未要求其进一步紧缩支出.
"我们觉得西班牙政府在扶助成长及迈向整顿财政之间,达到正确的平衡,"IMF研究部副主任Joerg Decressin指出.
IMF预计西班牙2012年公共赤字相当於GDP比重将达到6%,政府目标为5.3%,明年赤字料达5.7%,目标为3%.
IMF警告称,高负债国家应避免采用直接大幅削减预算的休克疗法.而其在研究报告中称,在一国经济以低於潜能的速度增长时,用两年半的时间逐渐调整预算,对经济的负面冲击会小於直接削减同等规模预算.
"财政整顿力度过小会引起金融市场不满,但动作太大又可能进一步打压经济复苏,同样也会引发市场忧虑,"IMF称.
据路透拿到的一份草案,由於经济前景疲弱,意大利希望将2013年实现预算平衡的计划推迟一年.该草案周三将由政府批准.
IMF敦促意大利不要因经济疲弱而采取更多修正性举措.IMF称其预计意大利要到2017年才能实现预算平衡.
IMF还预计,意大利今年赤字将降至相当於经济产出的2.4%,明年将降至1.5%,比该国草案中修正後的预估高1个百分点.
草案将意大利2012年赤字相当於GDP比例的目标由1.6%上调至1.7%.
**新兴经济体负债率下降**
"对许多发达经济体来说,为更大程度地确保公共财政的韧性,可能需要更有力的中期调整措施,"IMF在报告中称.
此外,IMF称对於那些债务负担相当於GDP比重超过60%的高负债国,削减预算未必能产生立竿见影的效果,事实上一开始情况还可能恶化.
IMF的模型显示,一国政府缩减财政的规模相当於GDP的1%时,第一年经济增速放慢的冲击将盖过负债率下降的利好.金融市场对财政紧缩作出正面反馈也需要时间,这意味着利率下降并不能让该国立即受益.
IMF称,为应对2008-2009年金融危机所采取的刺激计划导致全球财政赤字上升,这其中约三分之二的增量到今年年底能够消除.不过比以往高得多的负债率将成为这场危机的遗害.
IMF称,2015年以前发达经济体的整体政府债务相当於GDP的比重将进一步上升5个百分点至平均109%,日本、英国和美国首当其冲.
与此形成对比的是,受益於强劲的经济增长和低利率,2013年新兴经济体的负债率料从2011年的平均38%降至35%.
但一些新兴经济体的债务比率几乎没有下降空间.如果大宗商品价格下跌,俄罗斯将面临预算上升的压力;而如果利率成本进一步上涨,匈牙利的赤字问题就将恶化.
对低收入国家来说,随着援助减少,其中约半数经济体的负债率料攀升,不过它们的债务负担多数相对较轻.(完)
--编译 龚芳/李爽/兰秀娟;审校 吴云凌
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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