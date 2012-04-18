发达经济体预算赤字缩减 财政风险下降--IMF

* 发达经济体赤字降至适切水平

* 英国、意大利及法国预算易受经济动荡所冲击

* 西班牙及意大利面临GDP疲弱导致赤字升高的问题

* 债台高筑的国家应避免实施大砍预算的"休克疗法"

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,发达经济体预算赤字相当於国内生产总值(GDP)比例今年有望缩减1个百分点,而2013年可望略微加速,在经济成长缓慢的环境当中,下降速度堪称适切.

IMF在财政监督报告中指出,假设利率维持低档且经济持续增长,则到2015年时,多数国家政府债务比例可望持稳.

但整体仍旧存在风险,即便经济小幅动荡,英国、意大利及法国等国负债状况仍有可能恶化.

IMF预测,由於经济成长疲弱,意大利及西班牙今明两年均将无法达成预算赤字目标,但该机构并未要求其进一步紧缩支出.

"我们觉得西班牙政府在扶助成长及迈向整顿财政之间,达到正确的平衡,"IMF研究部副主任Joerg Decressin指出.

IMF预计西班牙2012年公共赤字相当於GDP比重将达到6%,政府目标为5.3%,明年赤字料达5.7%,目标为3%.

IMF警告称,高负债国家应避免采用直接大幅削减预算的休克疗法.而其在研究报告中称,在一国经济以低於潜能的速度增长时,用两年半的时间逐渐调整预算,对经济的负面冲击会小於直接削减同等规模预算.

"财政整顿力度过小会引起金融市场不满,但动作太大又可能进一步打压经济复苏,同样也会引发市场忧虑,"IMF称.

据路透拿到的一份草案,由於经济前景疲弱,意大利希望将2013年实现预算平衡的计划推迟一年.该草案周三将由政府批准.

IMF敦促意大利不要因经济疲弱而采取更多修正性举措.IMF称其预计意大利要到2017年才能实现预算平衡.

IMF还预计,意大利今年赤字将降至相当於经济产出的2.4%,明年将降至1.5%,比该国草案中修正後的预估高1个百分点.

草案将意大利2012年赤字相当於GDP比例的目标由1.6%上调至1.7%.

**新兴经济体负债率下降**

"对许多发达经济体来说,为更大程度地确保公共财政的韧性,可能需要更有力的中期调整措施,"IMF在报告中称.

此外,IMF称对於那些债务负担相当於GDP比重超过60%的高负债国,削减预算未必能产生立竿见影的效果,事实上一开始情况还可能恶化.

IMF的模型显示,一国政府缩减财政的规模相当於GDP的1%时,第一年经济增速放慢的冲击将盖过负债率下降的利好.金融市场对财政紧缩作出正面反馈也需要时间,这意味着利率下降并不能让该国立即受益.

IMF称,为应对2008-2009年金融危机所采取的刺激计划导致全球财政赤字上升,这其中约三分之二的增量到今年年底能够消除.不过比以往高得多的负债率将成为这场危机的遗害.

IMF称,2015年以前发达经济体的整体政府债务相当於GDP的比重将进一步上升5个百分点至平均109%,日本、英国和美国首当其冲.

与此形成对比的是,受益於强劲的经济增长和低利率,2013年新兴经济体的负债率料从2011年的平均38%降至35%.

但一些新兴经济体的债务比率几乎没有下降空间.如果大宗商品价格下跌,俄罗斯将面临预算上升的压力;而如果利率成本进一步上涨,匈牙利的赤字问题就将恶化.

对低收入国家来说,随着援助减少,其中约半数经济体的负债率料攀升,不过它们的债务负担多数相对较轻.(完)

--编译 龚芳/李爽/兰秀娟;审校 吴云凌

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