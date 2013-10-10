IMF认为发达经济体债务将高位企稳 但仍易受市场冲击

路透华盛顿10月9日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，发达经济体削减财政赤字的速度为2011年以来最快，并有望于明年令债务企稳，不过债务仍在很高水准。

IMF在其半年一度的财政监测报告中指出，除日本之外的多数发达经济体努力削减赤字，意味着会将债务平均稳定在略低于国内生产总值(GDP)110%的水平上。

但这样的水平仍使得这些国家容易受到市场冲击并可能影响经济增长，IMF敦促各国政府削减债务的同时不损害害长期经济成长。

IMF指出，日本的债务负担今年已达到相当于GDP的243%之巨，在发达经济体中减债任务最重，爱尔兰和西班牙也面临问题。

IMF预计，爱尔兰政府债务今年将相当于GDP的近176%，明年会略有降低；而西班牙明年的债务将升至相当于GDP的99%。

日本尚未开始任何认真的撙节举措，并计划实施刺激政策来抵消消费税上调的影响。IMF指出，日本若希望实现到2015年将扣除利息后的赤字减半、2020年实现盈余的目标，就必须赶快制定减债计划。

IMF同时暗示，由于经济成长迟滞，一些欧洲国家可能考虑放慢财政紧缩计划的实施。一位IMF官员表示，这些国家中包括法国和西班牙。

“他们当然可以放慢步子，这并不意味着停下来，”IMF财政事务部副主任Martine Guerguil说。

IMF还强调发展中国家的财政问题日益严重，尤其是中东、北非等国，财政状况在不断恶化。

IMF还呼吁印度和巴西更多地关注财政整顿问题。两国债务与GDP之比约为68%，均接近发达经济体水平。

IMF认为税收改革计划是弥补财政缺口的途径。虽然多数发达经济体的税率已经很高，但IMF表示，美国和日本等一些国家仍有调整余地，可以增加税收并消除逃税和税制不合理的情况。一些国家可以选择提高房产税以及富裕阶层税赋。

IMF还呼吁各国改革国际税收体系。IMF表示，根据某些估算，对法律进行调整，以减少跨国公司的漏税行为，可以使美国每年多收入600亿美元，约为企业税收总额的四分之一。(完)

(编译 石冠兰/郑茵 审校 李爽)

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