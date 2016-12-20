尽管拉加德渎职罪名成立 但IMF执董会重申对其完全信任

“在讨论中，执行董事会考虑了所有相关因素，包括总裁对基金组织的出色领导，以及全球对其领导能力的广泛支持和信任，”IMF执行董事会在声明中称。“在此背景下，执行董事会重申了其对总裁有能力继续有效行其职责的充分信心。”(完)