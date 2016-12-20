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时事要闻 | 2016年 12月 20日 星期二 16:58 BJT

尽管拉加德渎职罪名成立 但IMF执董会重申对其完全信任

路透华盛顿12月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周一称，其执行董事会重申对总裁拉加德的完全信任，尽管法国一家法院认定拉加德渎职罪名成立。

“在讨论中，执行董事会考虑了所有相关因素，包括总裁对基金组织的出色领导，以及全球对其领导能力的广泛支持和信任，”IMF执行董事会在声明中称。“在此背景下，执行董事会重申了其对总裁有能力继续有效行其职责的充分信心。”(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)

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