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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 28日 星期一 15:39 BJT

IMF总裁称可能下调全球经济增长预估

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在接受法国回声报采访时表示，IMF可能下调全球经济增长预估，因新兴市场经济增长放缓。拉加德对法国回声报称：“今年增长3.3%的预估不现实了，明年增长3.8%的预估也是如此。但我们仍预计经济增长将高于3%的水准。”IMF将于10月发布最新经济预估。路透

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