IMF总裁称可能下调全球经济增长预估

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在接受法国回声报采访时表示，IMF可能下调全球经济增长预估，因新兴市场经济增长放缓。拉加德对法国回声报称：“今年增长3.3%的预估不现实了，明年增长3.8%的预估也是如此。但我们仍预计经济增长将高于3%的水准。”IMF将于10月发布最新经济预估。路透