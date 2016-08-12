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国际财经 | 2016年 8月 12日 星期五 10:20 BJT

IMF经济学家称欧洲央行降息空间有限重点应放在资产购买

路透伦敦8月11日 - 国际货币基金组织(IMF)的经济学家称，如果欧洲央行需要再次刺激欧元区经济，应当把重点放在资产购买上，而非继续调降已为负值的利率水平。

IMF网站上发布的一篇博客文章称，欧洲央行“在不伤害银行获利能力情况下进一步大幅降息的空间有限”；而一旦损及银行获利能力，反过来可能会产生负面的连锁反应。

“如果贷款利率不作调整或客户从银行提现，那么进一步降息可能会削弱货币政策的效果。”

文章称，反之，“把重点放在资产购买上，会提高资产价格和总需求，还能支持银行放贷。此举还会促使银行融资状况改善向实体经济传递”。

文章还称，负利率成功地推动借贷成本下降，并为欧洲央行逾1.5万亿欧元(1.67万亿美元)的购债计划提供支持。该文章宣称仅代表作者Andy Jobst和Huidan Lin的看法，二人是IMF欧洲部的经济学家。(完)

(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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