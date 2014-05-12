IMF总裁再次呼吁欧洲央行采取更多刺激举措--报载

ABB与IBM在人工智能领域展开合作 将联合开发新产品
路透苏黎世4月25日 - 瑞士工程公司ABB与美国国际商业机器(IBM)公司签署了合作协议，这是ABB努力加强其在数字技术和物联网领域的地位的最新动作。
路透法兰克福5月12日 -国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德再度呼吁欧洲央行采取更多刺激举措，以阻止欧元区通胀持续偏低的风险。
拉加德在周一出刊的德国商报访问中说，欧元区的危机尚未结束，因信贷流动仍受到阻碍，且企业在欧元区各国的融资条件仍有相当大差异。
“此外通胀持续维持在低位带来更多风险，”报上引述拉加德的话称。“因此欧洲的货币政策应提供进一步的增长刺激。”(完)
(编译 张若琪 审校 高琦)
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路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
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