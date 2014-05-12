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国际财经 | 2014年 5月 12日 星期一 16:47 BJT

IMF总裁再次呼吁欧洲央行采取更多刺激举措--报载

路透法兰克福5月12日 -国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德再度呼吁欧洲央行采取更多刺激举措，以阻止欧元区通胀持续偏低的风险。

拉加德在周一出刊的德国商报访问中说，欧元区的危机尚未结束，因信贷流动仍受到阻碍，且企业在欧元区各国的融资条件仍有相当大差异。

“此外通胀持续维持在低位带来更多风险，”报上引述拉加德的话称。“因此欧洲的货币政策应提供进一步的增长刺激。”(完)

(编译 张若琪 审校 高琦)

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