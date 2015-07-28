IMF称欧洲央行或需延长购债计划以刺激区内经济成长

路透布鲁塞尔7月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周一称，中期内欧元区经济成长将迟滞，欧洲央行可能需要延长印钞购债计划原定的执行时间。

IMF在欧元区经济年度报告中称，区内经济复苏正在逐步增强，因油价下跌、欧元走软和欧洲央行的购债行动，但中期来看，区内经济平均潜在成长率仅为1%。

IMF欧洲部副主管Mahmood Pradhan表示，欧洲央行需全额执行拟购买约1万亿欧元公债和其他资产的量化宽松(QE)计划。

“重要的是，欧洲央行计划执行QE直至2016年9月，我认为这是必要的。甚至可能需要延长上述期限，”他说。

IMF在报告中称，欧元区国内生产总值(GDP)明年增速应从今年的1.5%加快至1.7%，通胀从零增至1.1%，反应仍存在巨大的产出缺口。

“但中期前景受到抑制，因长期缺乏需求，企业和银行资产负债表受损，以及生产率低下等因素继续限制企业的招聘和投资。”

报告称，中期潜在成长率均值仅为1%，远低于将很多国家失业率降至可接受水平所需的增幅。报告还指出，欧元区经济很容易受负面冲击和长期低成长的拖累。

IMF称，欧元区需要清理银行和企业的资产负债表，以鼓励银行借贷，促使企业投资。

该地区还需要进行改革，以改善劳动力市场状况并提高生产率，同时需要加大力度全面落实欧盟创建单一服务市场、建立单一交通和能源市场，和数字经济的规定。

“在欧元区，结构性改革举足轻重，这是该地区落后于诸如经济合作组织(OECB)成员国等国家的地方。我们需要找到刺激区内各国更快速成长的途径，”Pradhan说。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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