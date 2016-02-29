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国际财经 | 2016年 2月 29日 星期一 10:32 BJT

IMF总裁拉加德认为采取共同行动的紧迫感再次出现

路透上海2月27日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德告诫称，如果各国决策者不采取共同行动，全球经济或偏离正轨。但拉加德还表示，她认为采取共同行动的紧迫感再次出现。

拉加德称将考虑特别提款权(SDR)的角色以及额度改革。

拉加德是在周六闭幕的20国集团(G20)财长和央行总裁会议的新闻发布会上作上述表示的。(完)

(编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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