IMF总裁拉加德认为采取共同行动的紧迫感再次出现

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透上海2月27日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德告诫称，如果各国决策者不采取共同行动，全球经济或偏离正轨。但拉加德还表示，她认为采取共同行动的紧迫感再次出现。
拉加德称将考虑特别提款权(SDR)的角色以及额度改革。
拉加德是在周六闭幕的20国集团(G20)财长和央行总裁会议的新闻发布会上作上述表示的。(完)
(编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。