IMF首席经济学家警告央行权利可能过大

路透伦敦3月25日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周一称，如果给予主要央行深远的新权利，同时让其保持与政治独立，那么它们的权利可能过大。

在银行业危机引发金融危机过后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行(ECB)和英国央行等主要央行的任务被不断扩展，现已包括银行业监管和金融业监督。

布兰查德在伦敦经济学院的一次小组讨论上称，把制定货币政策和银行监管交给一个机构的理由充分，因银行在金融危机中得到了教训。

但他表示，让非选举产生的技术专家拥有太大的影响力可能会有问题。

“现在想一下各央行的责任重了那么多，工具规模也大了那么多，央行独立性的问题也就困难了许多，”布兰查德说。

“你是不是确实愿意给予一家独立的央行在不接受政治进程的监督下选择贷款与价值比率的权利。这难道不会导致民主赤字，央行的权利难道不会过大？”

在同一场活动上，美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克表示，央行在操作政策时候考虑到金融体系风险的做法十分重要。他提到楼市信贷曾经给经济造成巨大冲击。

“我认为你无法将央行操作与金融监管完全独立开，”他在小组讨论时表示。

但德国央行前总裁韦伯则表示，他担心央行职责太广以至于难以专注在核心任务上。

“潜在问题是央行的管理范围延伸到各个领域，可能导致央行丧失对整体货币政策的关注，”韦伯表示。(完)

(编译 王丽鑫/梁睿雪; 审校 徐文焰/张荻)

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