IMF任命新的首席经济学家

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月20日 - 国际货币基金组织（IMF）周一任命莫里斯·奥伯斯法尔德（Maurice Obstfeld）为新的首席经济学家，奥伯斯法尔德是一名学者暨白宫经济顾问，因货币流动和国际金融方面的研究而闻名。

IMF声明中称，奥伯斯法尔德将于9月接替即将退休的奥利维耶·布朗夏尔（Olivier Blanchard），成为新的首席经济学家。

“我很高兴莫里斯能加入我们。他拥有杰出的学术资历和广博的国际经验，在这个重要关头，能够为IMF提供出色的智识领导。”IMF总裁拉加德表示。

奥伯斯法尔德德与美联储前主席伯南克和欧洲央行总裁德拉吉一样，均获得麻省理工学院经济学博士学位。

他的研究方向包括外汇干预、汇率制度的可靠性以及欧洲货币一体化等。

他还是两本国际经济学教科书的共同作者，分别是《国际宏观经济学基础》（Foundations of International Macroeconomics）以及《国际经济学》（International Economics）。（完）