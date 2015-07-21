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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 21日 星期二 10:53 BJT

IMF任命新的首席经济学家

国际货币基金组织（IMF）周一任命奥伯斯法尔德（Maurice Obstfeld）为新的首席经济学家，奥伯斯法尔德是一名学者暨白宫经济顾问。IMF声明中称，奥伯斯法尔德将于9月出任其首席经济学家。奥伯斯法尔德拥有麻省理工学院经济学博士学位，其研究方向包括外汇干预、汇率制度以及欧洲货币一体化等。路透

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