IMF首席经济学家称“货币战争”说法过于夸张

路透华盛顿1月23日(记者 Alister Bull) - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周三淡化关于发达经济体实施宽松货币政策或引发“货币战争”的担忧，称未曾有大量资金涌入新兴国家。

布兰查德在新闻发布会上表示：“我认为，这种甚嚣尘上的关于货币战争的传言被严重夸大了。各国必须采取正确措施使其经济回归健康……在某种程度上，我们认为这种宽松政策是合适的，那么就汇率而言，这种影响也是适当的。”

随着发达国家的决策者，特别是美国和日本，寻求采取激进措施刺激经济，各国央行的高层纷纷表示这将带来竞争性的贬值风险。发达国家的这种做法可削弱本币在外汇市场的价值。

该问题很可能成为20国集团的一个热点讨论话题。G20峰会定于2月15-16日在莫斯科召开。

日本央行周二迫于政治压力将通胀目标提高至2%，并承诺开启无限量资产购买行动，向日本经济注入资金。这导致货币战的忧虑骤然升温。

欧洲央行(ECB)执行委员会委员阿斯姆森(Joerg Asmussen)在当天晚些时候接受路透采访时表示：“我既不喜欢货币战争这个术语，也不喜欢这个概念。我深信，国际合作是一种更好的方式。多年来，七国集团一直是讨论主要货币问题的一个合适论坛。”

欧洲出口商担心，日本是故意让日圆兑欧元贬值，使欧洲商品在日本更为昂贵，而日本商品则在欧洲更为低廉。

巴西则是宽松货币政策的口诛笔伐者，并将矛头对准了美联储的大规模量化宽松及维持利率近零的政策。巴西称，这将引发大量资金进入巴西，因投资者寻求更高收益，这可能会造成其经济过热，并推高资产泡沫。

但布兰查德反驳了新兴市场资本流动出现巨变的说法。

“有人认为在刚刚过去的这段时间里大量资本涌入很多新兴市场国家。其实并非如此。资金流动基本上还是波动的，但在刚刚过去的这段时间里没有重大变化。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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