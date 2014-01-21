美国经济：IMF预计美联储不会过早撤走刺激措施

路透华盛顿1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周二表示，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会过早撤走大规模的刺激性货币政策。

布兰查德在一次记者会上称，“我认为美联储不会过早开始撤走刺激举措。”他还表示，就业参与率偏低可能使美联储缩减购债的决定复杂化。

此前IMF上调全球经济成长预估，为约两年内首见，因应发达经济体需求和库存不断增加，也带动了新兴市场经济体的成长环境。