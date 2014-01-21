美国经济：IMF预计美联储不会过早撤走刺激措施

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿1月21日 - 国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周二表示，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会过早撤走大规模的刺激性货币政策。
布兰查德在一次记者会上称，“我认为美联储不会过早开始撤走刺激举措。”他还表示，就业参与率偏低可能使美联储缩减购债的决定复杂化。
此前IMF上调全球经济成长预估，为约两年内首见，因应发达经济体需求和库存不断增加，也带动了新兴市场经济体的成长环境。
不过IMF警告发达国家仍在有闲置产能的情况下成长，诸多风险中又隐约出现通缩的迹象，可能扼杀羽翼未丰的复苏。 (完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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