全球经济：IMF副总裁朱民称现在判断日本刺激政策后果还为时过早

路透伦敦6月18日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周二表示，现在要对日本1.4万亿(兆)美元的刺激举措产生的一些意外副作用进行总结还为时过早。

朱民指出，最近日本公债收益率(殖利率)走高显示出投资者担心日本负债的长期可持续性，但现在就说安倍经济学是否事与愿违还为时太早。

“日本的财政刺激带来国内生产总值(GDP)的增长，但显然也加重了债务负担，增强了通胀预期。市场对此感到忧心，所以日债收益率会攀升，”朱民在伦敦一次演讲间隙对路透表示。

“市场在观望，我们也在观望，等待执行成长策略的更多具体措施，然后将看到收益率有何变动...几天前日本政府公布了很好很受欢迎的财政和成长战略。”

朱民的演讲重点放在随着新兴市场的成长，全球正在发生的金融巨变。在问答环节，他也谈到了中国在IMF日益增强的影响力。

朱民表示，这将使得IMF的贷款和政策能更好地适应变化着的世界。

朱民还对周一宣布的美国与欧盟计划签订贸易协议表示赞赏。

他称，如果提振欧美之间的贸易，那么可以为亚洲和拉美带来更多机遇。这是一个整体的供应链，而不仅是一国与另一国之间的事情。(完)