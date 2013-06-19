全球经济：IMF副总裁朱民称现在判断日本刺激政策后果还为时过早

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
路透伦敦6月18日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周二表示，现在要对日本1.4万亿(兆)美元的刺激举措产生的一些意外副作用进行总结还为时过早。
朱民指出，最近日本公债收益率(殖利率)走高显示出投资者担心日本负债的长期可持续性，但现在就说安倍经济学是否事与愿违还为时太早。
“日本的财政刺激带来国内生产总值(GDP)的增长，但显然也加重了债务负担，增强了通胀预期。市场对此感到忧心，所以日债收益率会攀升，”朱民在伦敦一次演讲间隙对路透表示。
“市场在观望，我们也在观望，等待执行成长策略的更多具体措施，然后将看到收益率有何变动...几天前日本政府公布了很好很受欢迎的财政和成长战略。”
朱民的演讲重点放在随着新兴市场的成长，全球正在发生的金融巨变。在问答环节，他也谈到了中国在IMF日益增强的影响力。
朱民表示，这将使得IMF的贷款和政策能更好地适应变化着的世界。
朱民还对周一宣布的美国与欧盟计划签订贸易协议表示赞赏。
他称，如果提振欧美之间的贸易，那么可以为亚洲和拉美带来更多机遇。这是一个整体的供应链，而不仅是一国与另一国之间的事情。(完)
(编译 石冠兰 审校 徐文焰)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日