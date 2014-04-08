《综述》IMF预计发达国家将推动全球增长，新兴市场风险上升

* IMF预计今年全球经济成长3.6%

* 新兴市场面临的风险上升

* 如果政策不改善，全球经济成长可能低迷

路透华盛顿4月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周二预计今明两年全球经济复苏增强，因较发达国家成长加快，但IMF警告新兴经济体风险增加。

IMF在其最新全球经济报告中指出，无论是发达经济体，还是新兴市场国家都需要更好的政策来避免经济成长低迷更长时间。

IMF在其“全球经济展望”中预计，今年全球经济成长3.6%，略低于1月预估值，明年经济成长3.9%，增幅将是四年来最大。

但各国的表现愈发不均。IMF指出，尽管减少财政撙节措施会有助于解放美国和欧洲的经济成长，但新兴市场成长幅度可能较几个月前预估的更为缓慢。

因俄罗斯和西方就乌克兰局势的冲突，地缘政治风险也不容忽视。

“发达经济体从大衰退中复苏的步幅加快，这是乐见的发展。”IMF表示，“但全球经济成长不是都很强劲，需要更多的政策措施来全面重振信心、确保经济强劲成长、降低下滑风险。”

尽管年初美国经济受天气因素影响表现疲弱，但IMF表示，今年美国经济增幅会达到2.8%，超过趋势水准，因减少了大规模削减预算、楼市复苏以及宽松的货币政策。

IMF称，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年第三季才会升息。

欧元区经济活动会略有加快，因成员国放缓了收紧财政的步幅，尽管欧元区国家仍受累于金融分化和信贷供需疲弱,IMF表示。

IMF再度警告，欧元区通胀水准太低，称预计欧元区出现影响经济成长的通缩的几率约为两成。

“持续低通胀不可能有助于经济可持续复苏，”IMF表示，并再度呼吁欧洲央行放宽货币政策。

“我们希望欧洲央行一旦在技术上作好了准备，就马上实施(政策)。宜早不宜迟，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在记者会上表示。

IMF称，对日本而言，通缩不再像之前那样构成即时威胁，主要是因拟定的上调消费税会推高物价。

但IMF指出，加税可能影响日本的经济成长，并警告今年日本经济陷入衰退的几率约为20%。

**乌克兰局势影响**

IMF下调部分最大的中等收入国家经济成长预估，包括俄罗斯、土耳其、巴西和南非。IMF预计今年新兴市场经济整体增幅为4.9%，较1月预估下调了0.2个百分点。

“新兴市场国家中各国看来都有自身的弱点，”IMF表示，“不过，这些经济体成长普遍更大幅放缓仍是一个风险。”

布兰查德表示，随着发达经济体前景改善，投资人对各国问题的容忍度将降低，包括经常账赤字庞大和高负债。

“去年夏天和今年稍早出现的金融冲击可能会再度发生，”布兰查德表示，他指的是随着美联储缩减购债，有大量资本从新兴市场外流。

IMF警告，俄罗斯和西方就乌克兰问题的拉锯战可能拉低其他前苏联国家的经济成长。欧美的制裁也会影响俄罗斯的经济成长，俄罗斯是商品生产大国以及欧洲主要天然气供应国。

IMF的报告描述的状况是，如果没有正确的政策行动，全球经济可能面临一段时间的成长迟滞期，特别是欧元区和日本。

今年全球多个国家将举行大选，也可能令他们实施艰难的经济措施的能力复杂化。“政治过渡期可能产生非常严峻的宏观经济问题和财政问题，今年全球有非常多的国家处于政治过渡期，”布兰查德称。

发达经济体经济成长潜能已经很低，新兴市场成长潜能可能也已降低，因中国经济正由投资型向消费型转型，IMF称。