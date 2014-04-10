全球经济：IMF敦促全球加速采取财政和金融政策，推进经济增长

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透华盛顿4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示：
* 缩减庞大的央行资产负债表规模将会很复杂，可能通过市场和汇率波动带来溢出风险
* 中国仍需要控制影子银行，以控制金融风险
* 中国经济有硬着陆的风险，若如此将对其他新兴市场造成重大影响
* 称发达经济体应当调整紧缩措施来支持经济复苏
* 称巴西、印度和印尼等新兴市场或需要紧缩货币政策来控制通胀。 (完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。