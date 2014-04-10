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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 21:01 BJT

全球经济：IMF敦促全球加速采取财政和金融政策，推进经济增长

路透华盛顿4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示：

* 缩减庞大的央行资产负债表规模将会很复杂，可能通过市场和汇率波动带来溢出风险

* 中国仍需要控制影子银行，以控制金融风险

* 中国经济有硬着陆的风险，若如此将对其他新兴市场造成重大影响

* 称发达经济体应当调整紧缩措施来支持经济复苏

* 称巴西、印度和印尼等新兴市场或需要紧缩货币政策来控制通胀。 (完)
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