更正-全球经济: IMF总裁拉加德敦促全球大型经济体继续促进经济成长

(因译文有误,最后一段应改为"但不如过去那样坚决",补充遗漏的"不如")

* IMF总裁对政策倒退的风险提出警告

* 拉加德特别指明美国和欧洲的风险

* 美国若不能上调债务上限,或引发"灾难性"后果

* 欧洲仍需要采取措施应对债务危机

* 欧洲央行或有必要进一步放宽货币政策--拉加德

路透华盛顿1月17日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示,全球各国有必要大力推进财政及改革承诺,特别是美国和欧洲,从而降低阻碍成长的不确定性,并警告称去年全球经济险险逃过一劫.

拉加德称,欧元区债务危机及美国"财政悬崖"原本可能会让经济成长陷入停滞,最后关头作出的决定才得以避免这种结果.

她特别敦促美国上调其举债上限,并施压欧洲遵守承诺应对债务危机,对一些国家而言这意味着进一步财政整顿.

"毫无疑问,全球许多地方避免了经济崩溃,"拉加德对记者说.她同时对决策者仅仅因为看到"些微"复苏以及财政压力得到缓解,就不再坚守决心表示了担忧.

"贯彻政策直至消除不确定性至关重要,"她说,"仍有很多工作要做."

在2013年首场记者会上,拉加德聚焦于美国预算政治纷争以及风险犹存的欧债危机.关注这些不新鲜,但拉加德明确表示她担忧自满情绪可能滋生.

在接受Reuters Insider采访时,拉加德警告若美国不能及时上调该国16.4万亿(兆)美元的债务上限,或将给全球经济造成"灾难性"后果.

"我极其强烈希望,为了美国经济的国家利益和全球经济的国际利益,各方能够使各种观点统一起来,"她说,"设想一下美国经济出现债务违约,后果是不可想象的."

美国在新年前夕触及债务上限,此后一直采取特别举措来满足其财政需求.财政部表示,这些举措资金或将在2月中旬用尽,增强了违约疑虑.

**欧洲央行或需要进一步放宽政策**

她表示,欧洲去年在抗击债务危机方面已经取得进展.但仍有任务尚未完成,包括需要推进银行业联盟的计划.

她也称,虽然针对债务危机建立起了一道金融防火墙,但仍未"投入运作".她指的是欧洲央行购买负债累累且寻求救援的欧元区国家公债的计划.

她还进一步表示,欧洲央行需要维持宽松的货币政策,可能还需要尝试进一步下调借贷成本来帮助受困成员国.

"为了保持需求,适合维持现有货币政策,即便不进一步放松,"拉加德说.

欧元区仍在与债务危机做斗争,去年该区域自2009年以来第二次陷入衰退.

去年西班牙和意大利借贷成本升高,令两国成为众矢之的.但欧洲央行承诺提供支持,帮助平息了金融市场的忧虑.

她说,甚至连曾经作为风暴中心的希腊,市场的信心都有所恢复.但她也警告称,国际贷款人可能还需要一年时间才能判断出希腊是否在实施欧盟/IMF联合救助下要求的撙节和改革承诺.

拉加德说,新兴经济体的表现比较好.但她也警告这些国家的决策者,要警惕发达经济体破坏性的溢出效应.

她敦促发展中国家加强本国的财政安全网.各国在抗击全球金融危机和欧元区动荡影响的时候,消耗了财政安全网.

拉加德催促各国完成未尽的金融监管改革,抵住有影响力的行业团体对改革完成的阻挠.