《全球经济焦点》IMF称今年欧洲将拖累全球经济成长,但对明年看法乐观

IMF称日本经济今年可能增长1.2%,受助于财政刺激、宽松货币政策和日圆走软.但IMF提醒2014年经济增速可能放缓至0.7%.

IMF敦促日本政府采取更为激进的宽松货币政策,制定"可靠的"中期计划以收紧预算.

布兰查德不认同发达经济体采取宽松货币政策恐将引发"货币战"的报导.

布兰查德称,"我认为,关于货币战的热议过于危言耸听."他亦不认同新兴市场资本流动出现剧变的报导.

IMF表示,新兴和发展中经济体今明两年经济应会分别增长5.5%和5.9%,并称支持性政策协助刺激了成长,尽管贸易伙伴需求疲弱仍将是个问题.

该机构称,今年中国经济增速料提升至8.2%,2014年达到8.5%,高于2012年,但仍低于2010年的10%.

包括中国和印度在内的发展中亚洲地区仍将是全球经济增速最快的地区,据IMF预估,该地区今明两年经济料分别增长7.1%和7.5%.