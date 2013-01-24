《全球经济焦点》IMF称今年欧洲将拖累全球经济成长,但对明年看法乐观

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
IMF称日本经济今年可能增长1.2%,受助于财政刺激、宽松货币政策和日圆走软.但IMF提醒2014年经济增速可能放缓至0.7%.
IMF敦促日本政府采取更为激进的宽松货币政策,制定"可靠的"中期计划以收紧预算.
布兰查德不认同发达经济体采取宽松货币政策恐将引发"货币战"的报导.
布兰查德称,"我认为,关于货币战的热议过于危言耸听."他亦不认同新兴市场资本流动出现剧变的报导.
IMF表示,新兴和发展中经济体今明两年经济应会分别增长5.5%和5.9%,并称支持性政策协助刺激了成长,尽管贸易伙伴需求疲弱仍将是个问题.
该机构称,今年中国经济增速料提升至8.2%,2014年达到8.5%,高于2012年,但仍低于2010年的10%.
包括中国和印度在内的发展中亚洲地区仍将是全球经济增速最快的地区,据IMF预估,该地区今明两年经济料分别增长7.1%和7.5%.
非洲为全球经济增速第二快的地区,今年料成长约5.8%,明年或增长5.7%.(完) (编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。