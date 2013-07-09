更新版-全球经济：IMF调降全球经济成长预估，因新兴经济体成长减速

IMF还将今年美国经济成长率预估调降至1.7%，不及美国白宫周一的预期那么乐观，因政府大举减支举措带来持续影响。

不过其提高对日本的成长预估。IMF目前预计，在货币刺激举措的激励下，日本今年经济将成长2%，此前预估为成长1.6%。日本的货币刺激举措提振了信心和民间需求。

但IMF指出，日本新的经济策略也给全球带来风险，因为如果日本不进行结构性改革，投资者可能失去信心。