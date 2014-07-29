全球经济：新兴市场放缓和美英升息可能威胁成长前景--IMF

全球金融危机之后，美国、日本、欧元区和英国的央行纷纷大幅降息促增长，但英国和美国现准备扭转政策方向。

IMF称，一直作为全球复苏引擎的发展中国家成长更加迟缓，越来越可能是因为结构性因素，而非周期性因素。

在过去四年，IMF对新兴市场经济增长的预估累计下调了两个百分点，现预计新兴市场未来五年的年增长率放慢至5%，2003-2008年平均为7%。

“鉴于过去几十年(新兴市场)对全球经济增长做出巨大贡献，而且是越来越大的贡献，这些经济体最近放缓可能会产生深远影响，”IMF称。

IMF称，新兴市场主要通过贸易和金融途径影响世界其他地区；其经济增长放缓一个百分点，将导致发达经济体成长损失0.25个百分点。

不过重要新兴市场经济放缓，尤其是巴西、俄罗斯、中国和委内瑞拉，也会通过油价和资金汇回等渠道对所在地区产生巨大影响。