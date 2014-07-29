全球经济：新兴市场放缓和美英升息可能威胁成长前景--IMF

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
全球金融危机之后，美国、日本、欧元区和英国的央行纷纷大幅降息促增长，但英国和美国现准备扭转政策方向。
IMF称，一直作为全球复苏引擎的发展中国家成长更加迟缓，越来越可能是因为结构性因素，而非周期性因素。
在过去四年，IMF对新兴市场经济增长的预估累计下调了两个百分点，现预计新兴市场未来五年的年增长率放慢至5%，2003-2008年平均为7%。
“鉴于过去几十年(新兴市场)对全球经济增长做出巨大贡献，而且是越来越大的贡献，这些经济体最近放缓可能会产生深远影响，”IMF称。
IMF称，新兴市场主要通过贸易和金融途径影响世界其他地区；其经济增长放缓一个百分点，将导致发达经济体成长损失0.25个百分点。
不过重要新兴市场经济放缓，尤其是巴西、俄罗斯、中国和委内瑞拉，也会通过油价和资金汇回等渠道对所在地区产生巨大影响。
除外国债券持有者和信用违约掉期承销商外，奥地利、法国、意大利和瑞典的银行受俄罗斯风波的影响尤其大。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫； 审校 徐文焰/王兴亚)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)