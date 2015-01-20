全球经济：IMF调降成长展望，呼吁采取宽松政策

专栏节选：股神巴菲特的挣扎--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
大宗商品进口国与出口国的经济前景将愈发背道而驰。
石油出口国可以利用在高油价时积累的资金，并可以进一步允许本币大幅贬值，以缓冲油价下跌带来的经济冲击。
该报告基本与IMF总裁拉加德上周的讲话一致。拉加德称，油价下跌与强劲的美国经济增长不大可能使IMF的看法更乐观。
她说，欧元区和日本可能面临长期的低增长和处于危险水平的低通胀。
该报告和拉加德都认为，随着美国收紧货币政策而出现的资金回流可能促使新兴经济体金融市场发生波动。
外界普遍预计美联储将在今年的某个时间开始升息。(完)
(编译 张涛/杜明霞/李春喜 审校 张明钧/艾茂林/李爽)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M