全球经济：IMF调降成长展望，呼吁采取宽松政策

大宗商品进口国与出口国的经济前景将愈发背道而驰。

石油出口国可以利用在高油价时积累的资金，并可以进一步允许本币大幅贬值，以缓冲油价下跌带来的经济冲击。

该报告基本与IMF总裁拉加德上周的讲话一致。拉加德称，油价下跌与强劲的美国经济增长不大可能使IMF的看法更乐观。

她说，欧元区和日本可能面临长期的低增长和处于危险水平的低通胀。

该报告和拉加德都认为，随着美国收紧货币政策而出现的资金回流可能促使新兴经济体金融市场发生波动。

外界普遍预计美联储将在今年的某个时间开始升息。(完)