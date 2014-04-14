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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 10:23 BJT

背景资料：IMF改革前后份额排名前20的国家

路透4月11日 - 美国未批准国际货币基金组织(IMF)旨在给予新兴市场更大话语权的改革方案，全球金融官员对此感到焦虑不安。

周五，20国集团(G20)官员和IMF所有成员国的代表要求美国年底前批准这一改革方案，如果美国未能在年底前批准，他们就将甩开美国实施改革。

IMF于2010年通过了这份改革方案，但迄今为止美国国会拒绝批准该方案。

IMF改革前后份额排名前20的国家见下表：

国家 目前份额(%) 国家 改革后份额(%)

美国 17.661 美国 17.398

日本 6.553 日本 6.461

德国 6.107 中国 6.390

法国 4.502 德国 5.583

英国 4.502 法国 4.225

中国 3.994 英国 4.225

意大利 3.305 意大利 3.159

沙特阿拉伯 2.929 印度 2.749

加拿大 2.670 俄罗斯 2.705

俄罗斯 2.493 巴西 2.315

印度 2.441 加拿大 2.311

荷兰 2.164 沙特阿拉伯 2.095

比利时 1.931 西班牙 1.999

巴西 1.782 墨西哥 1.868

西班牙 1.687 荷兰 1.831

墨西哥 1.520 韩国 1.799

瑞士 1.450 澳洲 1.378

韩国 1.411 比利时 1.344

澳洲 1.357 瑞士 1.210

委内瑞拉 1.115 土耳其 0.977

来源：IMF

浏览IMF对改革的分析全文，请点选: here (完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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