背景资料：IMF改革前后份额排名前20的国家

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月11日 - 美国未批准国际货币基金组织(IMF)旨在给予新兴市场更大话语权的改革方案，全球金融官员对此感到焦虑不安。
周五，20国集团(G20)官员和IMF所有成员国的代表要求美国年底前批准这一改革方案，如果美国未能在年底前批准，他们就将甩开美国实施改革。
IMF于2010年通过了这份改革方案，但迄今为止美国国会拒绝批准该方案。
IMF改革前后份额排名前20的国家见下表：
国家 目前份额(%) 国家 改革后份额(%)
美国 17.661 美国 17.398
日本 6.553 日本 6.461
德国 6.107 中国 6.390
法国 4.502 德国 5.583
英国 4.502 法国 4.225
中国 3.994 英国 4.225
意大利 3.305 意大利 3.159
沙特阿拉伯 2.929 印度 2.749
加拿大 2.670 俄罗斯 2.705
俄罗斯 2.493 巴西 2.315
印度 2.441 加拿大 2.311
荷兰 2.164 沙特阿拉伯 2.095
比利时 1.931 西班牙 1.999
巴西 1.782 墨西哥 1.868
西班牙 1.687 荷兰 1.831
墨西哥 1.520 韩国 1.799
瑞士 1.450 澳洲 1.378
韩国 1.411 比利时 1.344
澳洲 1.357 瑞士 1.210
委内瑞拉 1.115 土耳其 0.977
来源：IMF
浏览IMF对改革的分析全文，请点选: here (完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。