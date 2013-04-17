修正-美国财政：IMF称美国政治僵局的结果意外降低了赤字“有些讽刺”

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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(更正内文第一段中错别字“成为”，应改为“称为”)
路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周二承认，美国政府今年实施的全面减支举措令该国的赤字和债务前景明显改善。不过，IMF将这些举措称为“荒谬的”。
“对美国来说，两党僵局导致了各方都不愿意看到的结果，也就是自动减支举措(sequester)，这有点讽刺，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)表示。
他指出，美国财政紧缩政策很可能令2013年全国国内生产总值(GDP)增长率减少1.5-2.0个百分点，但对于解决赤字和债务问题也有正面作用。
“全面减支举措是荒谬的。这种处理问题的方式是错误的。但它的确也有一些作用--它降低了赤字，并缓和了对于美国债务可持续性的疑虑，”布兰查德在IMF发布半年度全球经济展望的记者会上称。
IMF最新的财政监测报告估计，美国今年赤字与GDP之比将下降大约2.0个百分点，至6.5%。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。