企业庞大债务对新兴国家构成风险--IMF报告

路透华盛顿4月9日 -国际货币基金组织(IMF)周三表示，庞大的企业债务使新兴国家更加脆弱，因为一旦发生危机，企业债务有可能迅速演变成金融体系问题。

IMF一项模拟发生严重危机的模型测试结果显示，可能回收无望的高负债企业债务，可能增加到7,400亿美元，相当于总数的35%。

“风险债务...现在甚至高过2008年9月雷曼兄弟垮台之后的水准，而且在亚洲、欧洲新兴国家、中东及非洲，现在也远高于危机前的水准，”IMF全球金融稳定报告指出。

这项研究报告每半年发表一次，内容列举出全球经济所面临的各项威胁。

IMF指出，在经过危机冲击后，体质脆弱的企业占比以阿根廷、土耳其、印度及巴西最高，占比可能超过50%。IMF运用15个国家为样本进行模型测试。

报告指出，匈牙利、印度、印尼、马来西亚及南非的银行业，在贷款损失的拨备最低，如果借款户贷款违约，可能需要额外的股本。

此外，银行业者的业务融资也过度依赖短期债务工具，而非存款，特别是在拉丁美洲及欧洲新兴国家，在突然发生投资人恐慌潮时，这是一大风险。

在美国，企业能够以比过去更宽松的条件举债，低门槛贷款及次顺位贷款日益盛行，如同金融危机之前一样。IMF指出，低门槛贷款通常应有的30-35个基点风险溢价已经消失。

IMF发现的另一项风险则是，现在愈来愈多人透过共同基金及上市交易基金(ETF)投资公司债。过去银行业者常会持有大量公司债，但新规实施后较不容易。

IMF指出，现在信贷市场发生贱价抛售的风险更高了，因为如果某件事引发散户不安，而所有人同时都想退出投资时，散户投资人现在更容易抛售这些贷款投资。

IMF表示，在欧元区主权债危机之后，欧元区的银行业者仍然被不良贷款压制，决策官员应该设法减少企业依赖银行提供信贷的程度。

IMF呼吁官员应松绑限制，让寿险公司及退休基金更容易放贷给难以取得银行融资的中小型企业，以及让信用评等较差的企业更容易安排公司债挂牌。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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