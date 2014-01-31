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亚洲 | 2014年 1月 31日 星期五 22:59 BJT

全球金融：IMF称新兴市场动荡令人担心国际资本市场的流动性

路透华盛顿1月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五促请各国央行确保发展中国家的金融市场抛售将不会引发为国际性融资困境。

IMF发言人表示，一些新兴市场国家需要采取“紧急行动”改善经济，这些经济体受到从印度，土耳其以至巴西市场被抛售带来的威胁。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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