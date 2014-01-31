全球金融：IMF称新兴市场动荡令人担心国际资本市场的流动性

标题新闻：美国称伊朗遵守了核协议，但要求评估解除对伊朗的制裁是否符合美国国家安全利益
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路透华盛顿1月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五促请各国央行确保发展中国家的金融市场抛售将不会引发为国际性融资困境。
IMF发言人表示，一些新兴市场国家需要采取“紧急行动”改善经济，这些经济体受到从印度，土耳其以至巴西市场被抛售带来的威胁。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透台北4月19日 - 台湾股市周三收跌逾1%，创逾一个月新低。分析师表示，受美股下 跌及今天期货指数结算，外资顺势压低结算冲击，终场指数跌破9,700点大关，并失守9,698 .2点季线支撑；因短中期均线接连失守，短线走势偏弱。 台湾加权股价指数 收跌1.09%,至9,639.94点；创3月10日收盘9,627.89点以来新 低。今日成交初值 为873.78亿台币，上交易日修正后为741.33亿。 〞今天亚洲股市都下跌，全球股市走势偏弱，美国道琼都破季线支撑了，各国股市都往 季线靠拢。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。 他并称，台股今天正式跌破季线，代表近期多头信心受到明显冲击，短线大盘有机会续 呈转弱格局。 日盛投顾分析师钟国忠则认为，全球股市大都走跌，且今天是台指期结算，外资顺势压 低结算，料明日卖压有望减缓；短线观察重点在明、后两天成交量是否进一步萎缩。 〞明、后天成交量如果没有低于昨天的741亿台币，代表这里应该是近期低点支撑。〞他 说。