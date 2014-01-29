IMF官员称市场动荡系新兴国家问题造成 与美联储撤QE无关

路透华盛顿1月28日 -国际货币基金组织(IMF)首席金融顾问表示，近来全球市场的波动尤其是发展中国家的问题造成，和美国联邦储备委员会(美联储/FED)削减货币刺激规模无关。

过去几天资金大量从新兴市场流出，造成市场恐慌不安，土耳其、阿根廷和俄罗斯的货币均触及纪录新低。许多投资人将此归咎于美国撤出货币刺激的行动。

“过去几天发生的事情...主要与新兴市场的问题有关。”IMF货币及资本市场部门主管暨金融顾问Jose Vinals周二告诉记者。

“美国货币政策减码预期目前为止并非导致这种情况的重要因素。”他说。

Vinals表示，美联储谨慎地展开削减每月购债计划的行动，步伐与美经济数据的改善相符。

他称，由于美联储增进沟通，其从所谓“量化宽松(QE)”平顺撤出的机率事实上自10月以来已有提升。

Vinals表示，为使通货膨胀受控，并保持信誉，新兴市场的央行维持独立性是很重要的。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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