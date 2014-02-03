IMF称新兴市场动荡令人担心国际资本市场的流动性

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透华盛顿1月31日 -国际货币基金组织(IMF)周五促请各国央行确保发展中国家的金融市场抛售将不会引发为国际性融资困境。
IMF发言人表示，一些新兴市场国家需要采取“紧急行动”改善经济，这些经济体受到从印度，土耳其以至巴西市场被抛售带来的威胁。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。