新兴市场放缓和美英升息可能威胁成长前景--IMF

路透华盛顿7月29日 - 国际货币基金组织(IMF)周二公布报告表示，全球利率升高，加上新兴市场经济增长减弱，可能导致未来五年全球经济成长率最多减少2个百分点。

这份报告评估了个别国家的政策如何相互作用，进而危害全球经济。IMF还警告称，如果针对俄罗斯的制裁升级，俄罗斯和乌克兰冲突可能波及其他地区，冲击输往欧洲的天然气供应，并削弱欧洲银行业。

IMF报告指出，由此产生的影响可能促使金融市场出现更多震荡。最近一段时间市场表现平静。

IMF称在最坏情景下，美国和英国收紧货币政策的时间可能早于预期，导致全球借款成本上涨；而未来三年新兴市场经济成长率却有可能进一步放慢0.5个百分点。

这两个因素可能相互加强，致使经济成长放缓，特别是会冲击到那些经济失衡程度较高的新兴市场国家，比如阿根廷、巴西、俄罗斯和土耳其。

与过去报告所说的一样，IMF表示，富裕国家收紧货币政策时如果进行了良好沟通，而且是因成长前景改善引起的，那么负面影响将有限。若美英升息的同时，欧元区和日本仍实行货币宽松举措，那么升息影响亦会较轻，虽然升息“不同步”可能导致全球汇市出现更多震荡。

全球金融危机之后，美国、日本、欧元区和英国的央行纷纷大幅降息促增长，但英国和美国现准备扭转政策方向。

IMF称，一直作为全球复苏引擎的发展中国家成长更加迟缓，越来越可能是因为结构性因素，而非周期性因素。

在过去四年，IMF对新兴市场经济增长的预估累计下调了两个百分点，现预计新兴市场未来五年的年增长率放慢至5%，2003-2008年平均为7%。

“鉴于过去几十年(新兴市场)对全球经济增长做出巨大贡献，而且是越来越大的贡献，这些经济体最近放缓可能会产生深远影响，”IMF称。

IMF称，新兴市场主要通过贸易和金融途径影响世界其他地区；其经济增长放缓一个百分点，将导致发达经济体成长损失0.25个百分点。

不过重要新兴市场经济放缓，尤其是巴西、俄罗斯、中国和委内瑞拉，也会通过油价和资金汇回等渠道对所在地区产生巨大影响。

除外国债券持有者和信用违约掉期承销商外，奥地利、法国、意大利和瑞典的银行受俄罗斯风波的影响尤其大。(完)

(编译 杜明霞/王丽鑫； 审校 徐文焰/王兴亚)

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