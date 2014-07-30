新兴市场放缓和美英升息可能威胁成长前景--IMF

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿7月29日 - 国际货币基金组织(IMF)周二公布报告表示，全球利率升高，加上新兴市场经济增长减弱，可能导致未来五年全球经济成长率最多减少2个百分点。
这份报告评估了个别国家的政策如何相互作用，进而危害全球经济。IMF还警告称，如果针对俄罗斯的制裁升级，俄罗斯和乌克兰冲突可能波及其他地区，冲击输往欧洲的天然气供应，并削弱欧洲银行业。
IMF报告指出，由此产生的影响可能促使金融市场出现更多震荡。最近一段时间市场表现平静。
IMF称在最坏情景下，美国和英国收紧货币政策的时间可能早于预期，导致全球借款成本上涨；而未来三年新兴市场经济成长率却有可能进一步放慢0.5个百分点。
这两个因素可能相互加强，致使经济成长放缓，特别是会冲击到那些经济失衡程度较高的新兴市场国家，比如阿根廷、巴西、俄罗斯和土耳其。
与过去报告所说的一样，IMF表示，富裕国家收紧货币政策时如果进行了良好沟通，而且是因成长前景改善引起的，那么负面影响将有限。若美英升息的同时，欧元区和日本仍实行货币宽松举措，那么升息影响亦会较轻，虽然升息“不同步”可能导致全球汇市出现更多震荡。
全球金融危机之后，美国、日本、欧元区和英国的央行纷纷大幅降息促增长，但英国和美国现准备扭转政策方向。
IMF称，一直作为全球复苏引擎的发展中国家成长更加迟缓，越来越可能是因为结构性因素，而非周期性因素。
在过去四年，IMF对新兴市场经济增长的预估累计下调了两个百分点，现预计新兴市场未来五年的年增长率放慢至5%，2003-2008年平均为7%。
“鉴于过去几十年(新兴市场)对全球经济增长做出巨大贡献，而且是越来越大的贡献，这些经济体最近放缓可能会产生深远影响，”IMF称。
IMF称，新兴市场主要通过贸易和金融途径影响世界其他地区；其经济增长放缓一个百分点，将导致发达经济体成长损失0.25个百分点。
不过重要新兴市场经济放缓，尤其是巴西、俄罗斯、中国和委内瑞拉，也会通过油价和资金汇回等渠道对所在地区产生巨大影响。
除外国债券持有者和信用违约掉期承销商外，奥地利、法国、意大利和瑞典的银行受俄罗斯风波的影响尤其大。(完)
(编译 杜明霞/王丽鑫； 审校 徐文焰/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。