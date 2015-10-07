IMF警告新兴市场企业过度借贷3万亿美元 中国信贷风险尤为堪忧

2010年11月11日资料图片，在台北拍摄的美元照片。 REUTERS/Nicky Loh

路透利马10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周三在全球金融稳定报告中指出，估计新兴市场企业已过度借贷3万亿美元，这可能会引发信贷急速收紧，已因商品价格骤降而遭受重创的国家出现资本外流。

IMF警告称，发达经济体无序撤走刺激举措可能会开启一个“资产贱卖、回赎和更多波动性的恶性循环。”美国联邦储备理事会(FED/美联储)已表示，可能在年底前进行近10年来首次升息。

IMF称，新兴市场经济体的过度借贷可能相当于其累计国内生产总值(GDP)的15%，相当于中国GDP的25%。

IMF指出，新兴市场企业通过低成本借贷来缓和全球金融危机造成的冲击，现在这些国家处在信贷收缩的边缘。很多借方是国有企业，贷方通常是本国的银行。

“企业和银行的资产负债表目前已过度扩张，”IMF指出，“需要立即以审慎的态度予以关注。”

**中国信贷风险尤为堪忧**

IMF称，目前正处在经济转型期的中国的信贷风险敞口尤其令人担忧。

8月中国股市崩跌，中国政府意外安排人民币贬值在全球金融市场掀起轩然大波。

“直接的金融影响包括可能给至少8,000亿美元的跨境银行敞口的资产质量造成负面影响，”IMF称。

IMF指出，中国应降低上市融资的难度，为企业提供除银行贷款以外的其他融资渠道。

**美国面临的信贷危机**

IMF计算得出，美国的债券基金通过衍生品已经累计了约1.5万亿美元的内置杠杆，一旦美联储政策正常化进程引发流动性危机，这些杠杆可能被快速被解除。

IMF称，“主要发达经济体必须继续保持宽松货币政策，并随时对经济状况的变化作出响应。”

IMF建议美联储暂缓升息直到看到更多通胀加速攀升的迹象。开始升息进程后应保持缓慢的步伐和良好的沟通。(完)