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国际财经 | 2013年 9月 4日 星期三 17:50 BJT

独家：IMF称美国货币政策趋紧恐导致新兴经济体放缓

路透柏林9月4日 - 国际货币基金组织(IMF)为20国集团(G20)圣彼得堡会议准备的报告指出，以美国为首的发达经济体将益发成为推动全球成长的主力，新兴国家则因为美国货币政策趋紧而有放缓的危险。

路透取得IMF监督报告，IMF在报告中呼吁加强全球行动，振兴经济成长及强化风险管理，并警告某些下档风险已经变得更加明显。

新兴经济体被认为特别容易受到美国货币政策趋紧影响，IMF建议决策阶层应作好准备，应对金融不稳定性升高。

“决策官员应允许汇率反映基本面变动，但或许需要防范无序调节的风险，包括透过干预手段平抑过度剧烈波动。”IMF指出。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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