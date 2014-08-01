IMF敦促提高能源税以应对气候变化

路透华盛顿7月31日 - 国际货币基金组织（IMF）周四在一本新书中称，全球多数国家的能源税，远低于应反映使用化石燃料对环境及健康有害影响的水平。

这是IMF首次具体阐明其认为在156个国家中煤炭税、天然气税、汽柴油税的适当水平，以反映这些燃料的完全成本，其中包括二氧化碳排放、空气污染、拥堵和交通事故。

IMF在总裁拉加德的领导下对气候变化的影响进行了深入研究，认为要是不解决环境破坏问题，该组织就无法进行应对经济不稳定的核心任务。

拉加德在华盛顿发布新书时称，各国不应当只是等待关于环境政策的全球协议，而是应当推进调整各自的能源价格。

IMF的新书认为，如果操作得当，提高能源税应当不会伤害经济增长。

根据为新书发布准备的讲话稿，拉加德称：“至于这一点，明明白白地说：我们通常说的是更聪明的税，而不是更高的税。”

她还表示，提高能源税是应对破坏环境最简单有效的方式，可让各国政府不再依赖其他各种“大杂烩的”旨在应对气候变化的不相协调的政策，譬如对可再生能源的补贴。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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