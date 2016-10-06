IMF称欧洲银行业者需要尽快清理资产和整顿业务

路透华盛顿10月5日 - 国际货币基金组织(IMF)周三称，欧洲银行业者需要采取“迫切及全面的行动”，应对遗留的不良贷款和臃肿低效的商业模式，因为这两点有可能导致银行陷于利润极低的困境。

IMF在其最新的全球金融稳定评估报告中称，低利率和低增长环境下的疲弱盈利能力，有可能逐渐侵蚀欧洲银行业者的资本缓冲，削弱他们支持经济复苏的能力，并降低金融体系的稳定性。

此番警告发出之际，正值金融市场普遍质疑德意志银行(DBKGn.DE)状况之时。上月美国司法部要求德银为其在金融危机前不当销售美国MBS的诉讼支付140亿美元的和解金，这家德国最大的银行便陷入信心危机。外界认为巨额和解金将成为消耗德银资本的一大因素。

虽然IMF报告并未具体点名，但预计德银情况将成为本周IMF、世界银行以及国际金融协会(IIF)在华盛顿举行会议时的重要讨论议题，届时商业银行家、央行官员、财长及其他决策者将出席会议。德银联席执行长克莱恩(John Cryan)亦将与会。

“在欧元区，由于不良贷款过多以及利润率方面的结构性拖累，急需采取迫切全面的行动，”IMF在报告中称。“减少不良贷款、处理较弱银行的资金短缺问题是当务之急。”

报告称，由于上一轮金融危机遗留的贷款问题，多家欧洲银行仍在疲于应对高水平的减值资产和低利润率。报告称，即便欧洲已出现周期性复苏势头，但过低的利润率让许多银行难以重新恢复健康状态并解决问题资产。

报告建议欧洲监管机构和决策者强化破产规定，以使银行尽快清理掉遗留的不良贷款，另外还需对表现较差的银行进行整合，并降低成本。

“存款过少，而银行分支却太多，还有太多银行的融资成本远高于同业，”IMF货币与资本市场部门副主任Peter Dattels在一份声明中说，“解决这些业务模式挑战，对于确保可持续获利很关键。”

采取上述措施，再加上无需大幅提高资本要求就可提振信心的监管调整，可能令欧洲银行业的获利每年增加400亿美元。加上周期性复苏，被认为“健康”的欧洲银行的占比将能从去年的17%提高至72%。

虽然欧洲存在疲弱现象，但IMF发现，自4月份发布上次报告以来，全球金融稳定性所面临的整体风险已下降。大宗商品价格反弹扶助了部分新兴市场，政府的刺激增长措施已缓解了对中国经济放缓的担忧。

IMF说，市场已经很好地消化了英国公投退欧的最初冲击，该事件并未全球蔓延，其影响现在看来“更多限于本地而非全球”。(完)