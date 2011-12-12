促进经济一体化协议仅是欧债危机解决方案的一部分--IMF

* IMF首席经济学家对欧洲态度较之前更为乐观

* 称欧盟国家的不同声明加剧市场波动

* 高盛的O'Neill预计美国经济强劲

路透特拉维夫12月11日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周日表示,欧洲国家达成协议以促进经济一体化,是朝正确方向迈出的一步,但并不可以彻底解决欧元区债务危机.

"我的确比一个月前更为乐观,我认为事态一直在取得进展,"布兰查德在特拉维夫全球商业会议上表示.

"上周发生的一切很重要:这是解决方案的一部分,但不是全部."

他并未指出还需要采取哪些进一步措施.

欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.

当被问及欧洲方面的不同声明是否将引发市场波动时,布兰查德说,"许多波动性将源於欧洲各国声明,声明彰显主张各异以及无法开始有逻辑的决策进程."

欧洲领导人还同意,,欧盟国家将向IMF提供多达2,000亿欧元双边贷款,其中1,500亿欧元来自欧元区国家,以帮助应对危机.

路透在会议间隙问到英国决定独排众议是否有利该国经济时,布兰查德称,"我认为这要由欧洲人决定."

高盛资产管理公司主管Jim O'Neill对条约成功的机率亦持怀疑态度,称本周发生的最重要的事情不是"这项糟糕的欧洲协议,"而是世界第二大经济体中国公布的数据显示,该国经济增长趋势放慢.

"欧洲的问题不全然是债务危机,而是一场领导架构的危机...欧洲需合理地组织起来,显示出合适的领导力,"他说.

但他补充道,目前可能是20年来投资欧洲的绝佳时机,他表示,"绝不要错过危机带来机遇的好机会."

O'Neill和布兰查德对美国明年的经济增长预估有不同看法.

"我认为,2012年经济表现将不会像2011年那麽好,"布兰查德称,"部分是因为2011年经济表现略好於预期.我不确定这种情况是否会再次出现."

O'Neil则有不同观点,称他对美国经济持乐观态度,认为本季经济将增长逾3%.(完)

--编译 王兴亚/王翔琼;审校 李爽

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