IMF副总裁：欧债危机仍是全球经济最大风险

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透东京9月13日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周四称,欧元区债务危机仍是全球经济最大风险因素,但他也表示,预计中国经济不会硬着陆.
筱原尚之列举了世界经济面临的几大风险因素,包括欧债危机、美国因2013年将减支与加税而引发的"财政悬崖",以及中国与其他新兴市场经济体硬着陆.
筱原尚之补充说,在这三大风险因素中,欧债危机无疑是头号因素.
但他也表示,"我认为中国经济不会硬着陆,经济增速不会跌破7-8%."
--编译 隋芬;审校 田建华/王洋
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