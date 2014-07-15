焦点：IMF警告称若出现更多冲击 欧元区经济恐停止复苏

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透布鲁塞尔7月14日 - 国际货币基金组织(IMF)周一警告称，出现任何新的冲击都可能令欧元区经济复苏止步，并破坏正在改善的市场信心，最终致使欧元区陷入通缩。
欧元区经济在过去一年持续增长，但增速仍然过于疲弱，不足以弥补欧元区18个国家在过去两年经济衰退带来的影响，也未能推动处于纪录高位的失业率下滑。
“在短期政策行动空间有限的情况下，出现进一步的负面震荡，无论是内部还是外在的，都可能打击金融市场信心、令经济复苏停止，并导致欧元区通胀下降、甚至陷入通缩，”IMF发表的一份定期报告称。
IMF表示，尽管欧元区各国政府尝试进行改革、欧洲央行采取行动以刺激经济和整顿金融业，但区内经济复苏仍然过于疲弱。
IMF敦促欧元区支撑经济需求、完成银行业改革和推进结构性改革。
“随着经济复苏站稳脚跟，金融市场上涨，进一步推进改革的过程中容易出现改革疲劳--无论是在国家层面还是在欧元区层面，”IMF指出。
欧洲经济事务指定专员卡泰宁周一表示，实施结构性改革可望使欧盟未来五年的经济成长率提高1.5-6.0个百分点，并称有必要继续保持财政审慎。
“有必要在先前举措的基础上进一步整固财政，以继续解决仍然存在的高负债问题。但财政策略必须兼顾促成长和公平，”他对欧洲议会表示。
卡泰宁接替雷恩担任芬兰驻欧盟执委会代表，并可能寻求接任欧盟经济暨货币事务执委一职，时间预计在11月。
**复苏太过疲弱，通胀亦过低**
IMF警告，区内实质经济活动尚未回复至金融危机前的水平，且通胀仍处于令人堪忧的低水平。IMF警告欧元区政府，如果经济增长不振，政府不要进一步削减支出。
“整体中性的财政立场是适宜的，但如果经济意外出现负增长，政府就不应作进一步的财政整固努力，因这样做可能产生适得其反的效果，”报告称。
经济规模达9.6万亿(兆)欧元的欧元区经济第一季复苏力道令人失望，受累于意大利、荷兰和法国表现不佳。欧元区最大的增长引擎--德国近期出炉的数据表现疲弱，给前景增添更多阴霾。
IMF称，通胀上升和欧元走软将有助于提振经济。该组织目前认为这种情况大致处于均衡状态。
欧元区消费者物价通胀自10月以来一直守在1%下方，欧洲央行已再三明确表示，如果消费者物价处于过低水平的时间过长，或者陷入通缩，则准备采取行动。
“即便是核心指标也依然过低。能源和食品价格走势、欧元升值和结构性改革都带来了通胀趋缓的压力，但这些还不是全部的因素，”IMF称。
一些分析师表示，近期的经济震荡可能只是暂时性反复。
“预计经济活动将在第二季末重新加速(在6月强劲反弹)，但以季度平均水平来看，改善程度可能比先前估计要弱一些，低于企业调查中的预测，”意大利裕信银行(UniCredit)的欧元区2014/2015年最新展望称。
欧元区GDP第二季初值将在8月14日公布。
在另一份报告中，IMF分析师表示，如果欧洲央行采取量化宽松政策(实际上，就是以持续扩张央行资产负债表的方式印钞票)，则必须保证所有欧元区国家将从中得益，而非仅仅是大成员国受益。
“如果通胀率仍然过低，欧洲央行应考虑大幅扩张资产负债表，包括通过购买资产的方式，”IMF表示。(完)
(编译 李爽/许娜/郑茵 审校 白云/龚芳/戴素萍)
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