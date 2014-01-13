IMF点名欧洲四国 要求定期检查金融风险

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透华盛顿1月13日 -国际货币基金组织(IMF)周一将丹麦，芬兰，挪威和波兰纳入须定期检查金融业风险的国家名单，以防止全球金融危机重演。
国际货币基金组织在2010年点名其他25个国家，强制对其金融业进行评估。在2008-2009年金融危机前，此类评估是自愿进行的，这反映出一个国家的金融问题可能快速扩散至其邻国，并波及全。
在这29个被IMF认定为其金融业属“系统上重要性”行业的国家中，有超过一半是欧洲国家。
IMF周一还公布了进行金融业评估的新方法，称不仅会评估一个国家的银行业在其他国家银行业的敞口，还将考虑主权债敞口，以及一个国家的经济与其银行业的关联度。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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