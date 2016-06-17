IMF重提设立欧元区预算资金池 以支持财政改革的构想

路透布鲁塞尔6月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周四呼吁成立一个基金，以帮助欧元区进行财政结构性改革；这呼应了欧盟执委会在2012年时提出的想法，但这个构想当时因德国的反对而胎死腹中。

然而，IMF总裁拉加德表示，为了欧元区的利益而成立的资金池，可能只有那些尊重欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact；SGP)预算规定的国家才能动用。

“我的想法是，以遵守SGP和结构性改革承诺作为交换，回报是各国把预算资源放进共同的资金池，作为项目和特定操作之用，”拉加德表示。

她并称，结构性改革是提振欧元区成长率的重要关键，令该区经济更能承受冲击。

她表示，共同资金池的用途可能类似于欧洲战略投资基金(European Fund for Strategic Investments)，该基金使用相对少量的欧盟资金，以吸引15倍的民间资金来为具体投资进行融资。

IMF在报告中称，这份新的中央融资计划可望“帮助弥补结构性改革所需的净预支成本”。

拉加德与欧元区财长会谈后在记者会上表示，新的基金可为移民、难民、安全、能源和气候变迁相关的项目提供经费。

欧盟执委会在2012年11月关于如何完备欧洲经济暨货币联盟(EMU)的报告中，首次提出欧元区预算的构想。

当时欧盟执委会说，“欧元区的专属财政能力应依靠其自身资源，并对压力沉重的大型经济体的重要结构性改革提供充分支持。”

但之后在一些由数家欧盟机构准备的关于欧元区未来的报告中，这个构想却被放弃了，因为德国及其盟国认为，对原本无论是为了本身，还是基于欧盟法律规定都必须改革的国家提供财政激励是不对的。

欧盟成员国中，仅有德国、爱沙尼亚和卢森堡自2014年以来一直维持预算盈余。

拉加德表示，预算资源池可善加运用这些盈余。(完)