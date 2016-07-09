IMF预计英国脱欧将导致欧元区2017年增长率降至1.4%

路透华盛顿7月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周五称，受英国退欧不确定性影响，预计2017年欧元区经济增长率从2016年的1.6%放缓至1.4%，且下档风险日益增加。

IMF在最新发布的欧元区年度政策评估报告中称，全球增长进一步放缓可能阻碍欧元区以内需主导的经济复苏，英国退欧影响进一步扩散，难民急增，安全忧虑加剧和银行业疲弱等因素可能拖累经济成长。

但IMF欧洲部门副主任Mahmood Pradhan称，如果欧盟和英国间的脱欧谈判久拖不决，并导致金融市场避险情绪长时间存在，欧元区增长将会进一步放缓。

“我们认为，如果避险情绪长时间持续，将会加剧给欧元区增长造成的影响，目前很难确定会持续多久，”Pradhan在新闻发布会上告诉记者。

IMF在报告中称，欧元区中期成长前景“平平”，受制于高失业率、公共和民间债务高企、根深蒂固的结构性疲弱等危机后遗留问题。

“受此影响，未来五年的年增长率约为1.5%，通胀率仅能达到1.7%，”IMF称。(完)