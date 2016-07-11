IMF调降欧元区今明两年增长预估 警告情况可能变得更糟

路透华盛顿7月8日 - 由于英国退欧带来不确定性，国际货币基金组织(IMF)周五调降欧元区今明两年经济成长预估，并警告如果金融市场混乱局面继续，形势可能更糟糕。

IMF在欧元区年度政策评估报告中称，目前预计欧元区2016年成长1.6%，低于此前预估的1.7%；并将2017年成长预估由此前的1.7%调降至1.4%。

IMF称，全球经济成长进一步减缓可能拖累欧元区由内需主导的经济复苏，而且英国退欧的余波蔓延、难民激增、安全疑虑升温及银行业疲态都可能冲击欧元区经济增长。

但IMF欧洲部门副主管Mahmood Pradhan表示，如果退欧协商拖延，并继续导致金融市场冒险意愿降低，欧元区经济成长将会进一步减速。

“如果避险情绪持续较长时间，我们认为对经济成长的冲击会更大，目前很难判断影响会持续多久，”Pradhan在电话会议上对记者表示。

他补充称，对2017年经济成长1.4%的预估，是假设退出协议协商速度相对较快，并保留了英国准入欧盟市场的全免税优惠。他说，即便是这种“最好的情景假设”，也会导致投资减速，并压抑消费者和市场信心。

IMF没有完全估算英国退欧对欧元区经济成长的拖累，因为脱欧也将令英国从享受欧盟成员国地位，回到遵循世界贸易组织(WTO)基本关税和准入规定的状态。Prahan称，这对英国而言将是一个“重大的改变”。英国40%的出口商品销往欧盟。

“如果选择了WTO选项，那么实现起来需要很长时间，而这一选项本身也会造成很大损失，”Pradhan称。

IMF在报告中指出，欧元区中期经济成长前景“中等”，高失业率、公共和民间债务高涨以及深层次结构性疲弱等危机遗留问题抑制经济增长。

“因此，未来五年的经济增速料在1.5%左右，整体通胀率只会达到1.7%，”IMF说。(完)