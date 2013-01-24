IMF称今年欧洲将拖累全球经济成长 但对明年持乐观看法

资料图片：2012年10月在IMF和世行年会上的IMF标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* IMF警告仍有巨大下档风险

* 发达国家经济活动仍旧低迷

* IMF预计新兴经济体成长将提速

路透华盛顿1月23日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示,欧元区经济衰退出人意外地难以消除,加之日本经济疲势,都将给今年全球经济成长带来压力.但全球经济随后将于2014年回升,增速或升至2010年以来最快.

IMF将2013年全球经济成长预估从10月预期的3.6%下调至3.5%,但表示如果欧元区持续复苏,2014年全球经济料将成长4.1%.IMF称去年全球经济成长3.2%.

自2010年后,全球经济增速再未能保持高于4%的稳健水平.2010年随着金融危机得到缓解,全球经济成长5.1%.

"气氛乐观,尤其是金融市场,保持谨慎乐观态度可能确实是合理的,"国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在一场新闻发布会上表示.

"与去年这个时候相比,风险严峻程度已经下降,"他说,并表示美国基本上躲开了"财政悬崖",且欧洲当局采取的政策行动也帮助平复了区内债务危机.

但IMF也警告称,仍存在很大的下行风险,包括欧元区危机可能死灰复燃,或美国国会可能会过度收紧预算.

"我们可能避开了悬崖,但仍有高山挡路,"布兰查德说.

IMF总裁拉加德在瑞士达沃斯召开的全球经济论坛上表示,全球经济复苏势头依然疲软,不确定性居高不下.她敦促全球财经领导人保持政策调整势头来消除不确定性,并称"2013年是生死攸关的一年".

IMF称,今年美国经济料成长2%,下半年经济成长将高于趋势水平,2014年将达到3%.

"优先要务是避免短期内过度的财政整顿,及时上调债务上限,并就一份可信的中期财政整顿计划达成一致,把重点放在福利和税收改革上面,"IMF表示.

**欧洲、日本的政策挑战**

IMF表示,整体来看,今年发达经济体活动可能会持续疲软,经济可能仅成长1.4%,随后在2014年将升至2.2%.布兰查德称,今年发达经济体成长预计过于温吞,无法降低失业率.

IMF称欧元区经济成长持续停滞造成威胁,如果欧元区未能完成财政和银行业改革,会带来更大威胁.

IMF称日本经济今年可能增长1.2%,受助于财政刺激、宽松货币政策和日圆走软.但IMF提醒2014年经济增速可能放缓至0.7%.

IMF敦促日本政府采取更为激进的宽松货币政策,制定"可靠的"中期计划以收紧预算.

布兰查德不认同发达经济体采取宽松货币政策恐将引发"货币战"的报导.

布兰查德称,"我认为,关于货币战的热议过于危言耸听."他亦不认同新兴市场资本流动出现剧变的报导.

IMF表示,新兴和发展中经济体今明两年经济应会分别增长5.5%和5.9%,并称支持性政策协助刺激了成长,尽管贸易伙伴需求疲弱仍将是个问题.

该机构称,今年中国经济增速料提升至8.2%,2014年达到8.5%,高于2012年,但仍低于2010年的10%.

包括中国和印度在内的发展中亚洲地区仍将是全球经济增速最快的地区,据IMF预估,该地区今明两年经济料分别增长7.1%和7.5%.

非洲为全球经济增速第二快的地区,今年料成长约5.8%,明年或增长5.7%.(完)

(编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 张涛)

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