匈牙利称需IMF/欧盟帮助以在较长期内获得债务融资

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透布达佩斯11月6日电---匈牙利政府周二表示,仍希望与国际贷款人达成协议.
该国政府已耗费近一年的时间磋商融资保障,力争让投资者愿意为其债务负担融资,却拒绝在公共开支或其他措施方面作出让步.
负责与潜在贷款方协商的部长Mihaly Varga称,该国需要国际货币基金组织(IMF)和欧盟的帮助,以在较长期内获得债务融资.
"从融资方面来看希腊境况相对脆弱,"Varga周二在一场会议中表示.
匈牙利的债务与国内生产总值(GDP)之比接近80%,是欧盟东部国家中比例最高的国家.
在Varga恢复贷款保障协商的次日,欧盟执委会将对最新措施给出评估,主要是针对银行和外资企业的增税措施.匈牙利政府计划凭借这些措施来削减预算赤字,并避免因数年超出欧盟赤字上限而受到处罚.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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