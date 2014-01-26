达沃斯论坛：IMF总裁拉加德称欧元区通胀“远低于目标”

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透达沃斯1月25日 -国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六在达沃斯世界经济论坛表示，欧元区通胀“远低于目标水平”，仍面临通缩的潜在风险。
作为回应，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，该央行已作好准备，若通胀率低于预估就将采取措施，并重申将在相当长的时期内维持低利率水平，甚至进一步降息。
当被问及欧洲央行仿效美国、英国和日本央行实施量化宽松措施的可能性时，德拉吉称，“我不会说应当或者不应当这么做。”
他说，欧盟条约不允许政府进行货币融资。他还表示，如果可以用透明的方式将银行贷款有价证券化，包装成资产支持债券出售，那么欧洲央行或许可以购买此类资产，不过这就需要修改监管规定。(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
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