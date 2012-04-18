IMF略调高欧元区经济预估 但称危机风险不可小视

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* IMF小幅上调2012年和2013年欧元区GDP预估
* 预计意大利和西班牙2012年将陷於深度衰退
* 危机跨境蔓延的风险依然存在
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,虽然遏制主权债务危机的新举措令欧元区短期成长前景略微改善,但仍需更多努力来防止危机爆发.
在最新的全球经济展望报告中,IMF上调了欧元区整体区内生产总值(GDP)预估,预计该地区经济2013年将回归至增长0.9%,而今年料小幅萎缩0.3%.
不过IMF称,希腊、葡萄牙、意大利和西班牙等国今年仍将陷於较深的衰退中,明年才会开始显现复苏.
"尽管近几个月在加强危机管理方面取得了进展,但只要根本性问题没有解决,欧元区危机就仍有再度加剧的可能,"IMF在本周召开的春季会议前发布报告指出.
IMF称,预计西班牙明年将回归增长,速度快於意大利.西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在3月单方面宣布,放宽该国2012年赤字目标.
西班牙经济2013年料增长0.1%.1月IMF曾预计,明年该国经济将萎缩0.3%.
2013年意大利经济料萎缩0.3%,今年可能下滑1.9%.该国议会正在审议一项关键的就业改革法案,该法案旨在提振经济增长.
IMF警告称,银行业系统的融资成本上升可能会令危机重燃,新兴经济体有可能受到波及.
该机构表示,近期欧洲央行(ECB)三年期长期再融资操作(LTRO)部分满足了银行业者的融资需求,但欧元区银行业一直在持续削减资产和负债,令人担心可能由此出现信贷紧缩,从而进一步打击经济成长.
IMF预计,未来两年银行业者的资产负债削减规模将达2.6万亿(兆)美元.
IMF认为,政策制定者们应该做好准备,向银行系统提供更多的公共融资,以降低危机爆发的风险.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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