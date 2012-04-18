IMF略调高欧元区经济预估 但称危机风险不可小视

* IMF小幅上调2012年和2013年欧元区GDP预估

* 预计意大利和西班牙2012年将陷於深度衰退

* 危机跨境蔓延的风险依然存在

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,虽然遏制主权债务危机的新举措令欧元区短期成长前景略微改善,但仍需更多努力来防止危机爆发.

在最新的全球经济展望报告中,IMF上调了欧元区整体区内生产总值(GDP)预估,预计该地区经济2013年将回归至增长0.9%,而今年料小幅萎缩0.3%.

不过IMF称,希腊、葡萄牙、意大利和西班牙等国今年仍将陷於较深的衰退中,明年才会开始显现复苏.

"尽管近几个月在加强危机管理方面取得了进展,但只要根本性问题没有解决,欧元区危机就仍有再度加剧的可能,"IMF在本周召开的春季会议前发布报告指出.

IMF称,预计西班牙明年将回归增长,速度快於意大利.西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在3月单方面宣布,放宽该国2012年赤字目标.

西班牙经济2013年料增长0.1%.1月IMF曾预计,明年该国经济将萎缩0.3%.

2013年意大利经济料萎缩0.3%,今年可能下滑1.9%.该国议会正在审议一项关键的就业改革法案,该法案旨在提振经济增长.

IMF警告称,银行业系统的融资成本上升可能会令危机重燃,新兴经济体有可能受到波及.

该机构表示,近期欧洲央行(ECB)三年期长期再融资操作(LTRO)部分满足了银行业者的融资需求,但欧元区银行业一直在持续削减资产和负债,令人担心可能由此出现信贷紧缩,从而进一步打击经济成长.

IMF预计,未来两年银行业者的资产负债削减规模将达2.6万亿(兆)美元.

IMF认为,政策制定者们应该做好准备,向银行系统提供更多的公共融资,以降低危机爆发的风险.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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