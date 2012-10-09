IMF调降欧元区增长预估 称欧央行有降息空间

路透布鲁塞尔10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一称,欧元区经济今年萎缩幅度将超预期,2013年恐几无增长,受累于主权债危机扩大,这仍是经济增长面临的主要风险.

"欧洲的首要任务是要解决区内的危机,这就要求该地区要向银行业和财政联盟迈进..."IMF在全球经济展望中说道.

IMF预期欧元区经济今年将萎缩0.4%,之前预期为萎缩0.3%.预期明年的欧元区经济将仅增长0.2%,7月时曾预期会增长0.7%.

"欧元区一些二线国家的财政问题在第二季进一步扩大,尽管该问题有所缓解,但到第三季9月中旬仍未完全扭转."IMF表示.

IMF还表示,由於欧元区17国核心通胀可控,欧央行有降息空间.

"近期增长前景存在很大的下滑风险,因此核心通胀有可能低於目标,"IMF称.

该组织预计今年通胀率为2.3%,明年为1.6%,低於欧洲央行目标,即中期通胀率低於但接近2%.

欧洲央行的主要再融资利率现处於历史低位0.75%.经济分析师预计今年会再有一次降息.

"欧洲央行应在可见的未来维持低利率,或进一步下调.还应该继续向银行提供足够的流动性,"IMF称.

IMF高度参与了对抗欧债危机的行动,在希腊,爱尔兰和葡萄牙无法以可持续的利率从市场举债後,帮助向这三个国家提供资金.

IMF称,受到市场压力的国家的遭遇,也在影响强劲的经济体,例如欧元区最大的国家,欧洲经济增长引擎--德国.

欧元区德国今明两年经济增长率或许只有0.9%,而非7月预计的1.0%和1.4%,部分原因是受欧洲危机的溢出效应影响.

法国今年经济增长率料为0.1%,2013年或增长0.4%,7月预估分别为0.3%和0.8%.

意大利经济衰退程度可能超过先前预期,今明两年经济料将分别萎缩2.3%和0.7%,而7月预估为分别萎缩1.9%和0.3%.

西班牙今年经济料将萎缩1.5%,与先前预估一致,但明年萎缩幅度可能达到原先预期的两倍,为1.3%.

在接受欧元区/IMF金援的国家中,只有爱尔兰今明两年将实现经济增长,增速料分别为0.4%和1.4%.

IMF称,欧元区必须完成财政整顿计划,但政府应该更多着力于扣除周期性变动和一次性预算盈亏的赤字措施,而非整体数字.

"应着重於结构性财政目标,而非可能受经济状况影响的名义目标."IMF报告写道.(完)

--编译/审校 孙茉莉/王丽鑫/程琳

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