焦点：IMF预计东欧经济明年恢复温和增长 但下行风险加大

路透布拉格11月13日 - 国际货币基金组织(IMF)周五称，东欧经济体有望在明年恢复温和增长，但下行风险在加大，主要归咎于中国经济放缓以及欧洲的难民危机。

IMF在半年度报告中称，俄罗斯经济明年仍将处于衰退状态，只是程度较今年有所缓和，而乌克兰经济明年将恢复增长，摆脱今年的下滑态势。

对于中东欧及东南欧全部22个国家，IMF预计明年整体经济成长1.3%。较今年下滑0.6%的局面实现反弹，今年整体下滑主要受俄罗斯和乌克兰经济的拖累。

“此地区成长所面临的风险，已经从(春季报告)时的大体中性转为偏于下档，”IMF表示。

“除了一直存在的长期风险，该地区的贸易和资本流动还面对新的风险，这指的是主要新兴市场(特别是中国)的经济增长可能进一步放缓，以及欧洲持续发酵的难民危机，”IMF报告说道。

受低油价和西方制裁的冲击，俄罗斯经济今年可能萎缩3.8%，明年预计萎缩0.6%。

中欧国家从欧盟获得的补贴将变少，这会进而限制明年的成长率，若欧元区复苏力度减弱，那么中欧地区亦将受到最大影响。

“欧元区经济增长低于预期，将损及中东欧和东南欧的欧盟成员国，这些国家大多都紧密地融入了泛欧洲的全球价值链，”IMF称。

“大众汽车排放作弊丑闻的潜在不利影响可能损害捷克和斯洛伐克的经济，以及匈牙利和波兰--这两个国家受到的伤害将较小。”

IMF指出，东南欧国家最需要做的是通过削减补贴和税收激励、以及改革福利计划来巩固预算。

IMF预计，明年该地区整体财政赤字与GDP之比将为2.9%，低于2015年的3.7%。(完)