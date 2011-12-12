IMF提供欧洲贷款 各界疑虑有增无减

* 问题点:借款人违约将由谁来承受冲击?

* 各国提供给IMF的资金尚未有亏损的纪录

* 美国并不急於跳出来担任欧洲的救星

记者 Lesley Wroughton 编译 张明钧/隋芬

路透华盛顿12月9日电---意大利或西班牙等欧洲大国恐将向国际货币基金组织(IMF)寻求援助贷款,这令美国等国家忧心忡忡,担心他们提供给IMF的资金可能蒙受损失.

一名美国高阶官员周五表示,欧洲各国必须进一步承诺将承担紧急贷款的损失,否则就不应期待IMF伸出援手.

IMF过去的纪录相当稳定,从未有借款人违反IMF的贷款合约,同时提供IMF资金的国家也从未蒙受过损失,尽管如此,IMF对於欧元区的曝险升高仍令人忧心忡忡.

若意大利及西班牙需要援助,则IMF对欧元区的曝险将一夕暴增,因为对上述两国的援助金额肯定远高於其与欧盟联手批准给希腊、爱尔兰及葡萄牙的援助金.

多位新兴国家的官员向路透表示,他们正考虑扩大提供IMF资金,但对於IMF资本所面临的风险也愈发感到忧心,尽管IMF提供金援皆会附带严格的条件,以确保受助国不会违约.

周五结束的欧盟峰会敲定了一个历史性的协议,将起草新的条约以进一步深化欧元区的整合,藉以控制两年前由希腊展开、且不断扩散的债务危机.

对於IMF所面临的风险,国会议员们的忧虑也与日俱增.

本周有四位美国议员与IMF总裁拉加德会面,对於IMF在处理欧洲问题上扮演更为重要的角色,他们向拉加德表达不安.

美国在IMF的多数放贷决策上具有否决权力,若意大利或西班牙向IMF申请巨额贷款,则将让美国寝食难安.

美国大众仍为了政府在2007-09年金融危机期间对银行业提供金援而愤懑难消,他们也担心美国债务不断升高将危及国家的未来.

美国总统奥巴马将在11月竞选连任时面临苦战,因此白宫可能不会急於跳出来担任欧洲的救世主,且美国政府一直要求欧洲自行提出更多资金以自救.

事实上,美国在2009年批准向IMF核发1,080亿美元的贷款,共和党的议员正试图阻止拨贷,而这将削弱华府对於IMF贷款附带严苛条件的话语权.

"若美国想要帮助欧洲找到走出当前债务危机的道路,则我们必须持盈保泰,且作为全球经济的领航者,而不仅仅是做为最後的援助者."共和党参议员Jim DeMint在周五出刊的华尔街日报上撰文指出.

"奥巴马政府成员必须集中所有心力来强化美国经济以及让预算恢复平衡,而非持续向中国借款来支应欧洲失控的债务."他写道.

参议院在6月时以55票对44票的结果否决DeMint的取消IMF贷款权力的提案.DeMint表示,他将寻求再次表决,以阻止美国财政部长盖特纳支持更多的援助欧洲方案.

前IMF理事会官员Domenico Lombardi称,即便美国国会废除上述贷款,也将无法阻止IMF对欧洲放贷,因为确保欧债危机不进一步扩散攸关着国际社会的利益.Lombardi目前任职于布鲁金斯学会.

**优先债权人**

IMF在成员国中享有一种共识,即在借款国的还钱次序中,IMF总是排在民间债权人之前.

不过,欧元区受困国家的潜在借款需求之大,提升了可能会有借款国无法归还IMF贷款的可能性.

IMF拥有约3,800亿美元的可贷资金,但意大利与西班牙的债务再融资总需求就超过了这个数.意大利明年需要为3,400亿欧元(4,544.1亿美元)债务展期,西班牙的再融资需求是1,200亿欧元(1,603.8亿美元).

"当中部分国家的当前问题,在於其债务规模相当庞大,从而使得其对IMF贷款违约以降低债务的选项具备充分的吸引力."前IMF首席经济学家拉詹(Raghuram Rajan)说道.他目前在芝加哥大学布斯商学院任教.

"这不是说欧元区会故意跟IMF作对.但等到涉及债务减记时,欧元区还会尊重IMF的优先地位吗?"

周五的欧洲峰会同意向IMF提供1,500亿欧元(2,004.8亿美元)的双边贷款,用以解决欧债危机,而欧洲以外国家将另提供500亿欧元(668.3亿美元).

欧元区国家的央行将向IMF挹注资本.而这些将不计入欧洲向IMF缴纳的份额.份额的多少决定了它们在IMF的投票权.

**资金归属**

向IMF输送资金有两个渠道,一是普通资金帐户,另一个是所谓的托管帐户.

IMF普通资金帐户的贷款,风险将由IMF全部成员国承担.若是通过托管帐户贷放资金,出资国将在遭遇违约时承担损失.

欧洲目前为止的表态是,法律上而言较为容易的做法,是将其所提供的资金投入成为普通资金帐户的一部分.

围绕为IMF增资以解决欧债危机的问题上,美国倾向於第二个选项,这个选项会使大部分风险落到欧洲身上,美国则将十分安全.奥巴马政府几个月来一直在说,欧洲需要拿出更多资金.

"关键一点在於,官方融资在必要时也必须承担亏损."拉詹在近期专栏中写道,"这样一来,如果是通过IMF来提供支持,那麽欧元区需向IMF保证,一旦发生债务重组,IMF能够免受损失."

前阿根廷央行总裁Mario Blejer认为,欧洲应该自食其力,自己承担全部的违约风险.

布鲁金斯学会高级研究员Blejer与Eduardo Levy Yeyati近期写道,"IMF的优先债权人地位是个不成文的规定,在精细的平衡中实现,而钜额的放款将挑战此规定的底线."

两人写道,"就此角度来看,有关借助IMF来使用欧洲央行资源以规避欧盟条约施加的限制、并赋予欧洲央行优先债权人地位的提议,将加剧IMF对高风险借款人的曝险程度."

"这种安排可被视为在无正当理由下滥用IMF优先债权人地位,而且也不公平地让欧洲央行摆脱束缚,使其无需自行向欧元区成员国设下限制."(完)

--译文审校 程琳/张明钧

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