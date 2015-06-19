IMF赞扬欧元区政策有效 但警告未来存在风险

路透华盛顿6月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周四称，在欧元走软、油价较低以及欧洲央行宽松货币政策提振下，欧元区经济正在复苏。

IMF有关欧元区状况的年度报告中称，即便希腊方面以及可能退出欧元区的风险“也是可控的，”至少短期内是这样。

希腊及其国际债权人、IMF和欧盟周四继续在改革换现金协议上角力。外界愈发紧张，希腊可能在6月30日到期前无法向IMF偿还贷款。

“长期看，只要加快货币联盟的一体化进程，增强其韧性，希腊方面的危险就是可控的，”IMF在有关欧元区的声明中称。

不过该组织称，支持欧洲经济增长的很多因素未来可能消失，除非加深区内改革和一体化，否则经济增长将处于过低水平。

“中期潜在经济增长率的平均预估值为1%左右，远低于很多国家使失业率降至可接受水平所需要的增速，”IMF表示。

“由于推动经济实现周期性复苏的因素逐渐消失，经济仍有可能重返低增长轨道，而且因政策空间有限而很容易受到冲击。”

IMF在4月份发布的全球经济估测报告中预计，欧元区经济今年将扩张1.5%，2016年1.6%。

IMF还表示，欧元贬值已帮助当地经济复苏，但目前欧元汇率水平略微低于基本面水平。

IMF敦促欧洲清理银行资产负债表，强化共同的金融支援，促进投资并加速改革就业和产品市场。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 张荻/戴素萍)

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