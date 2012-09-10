《热点透视》IMF可协助引导欧元区走出盲目节支困境

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Pierre Briancon; 编译 蔡美珍
路透伦敦9月7日电---西班牙首相拉霍伊已经快要没有藉口可以推拖了.在拉霍伊设法带领西班牙摆脱房地产及银行业问题时,他要求欧元区以行动证明对他的支持.欧洲央行给拉霍伊的答覆,是提出一套计划,为那些同意进行改革的国家买进公债,争取更多喘息时间.但拉霍伊仍然在犹豫不决.他希望在西班牙银行业纾困之後,他能够免于提出主权纾困.他的害怕是出自政治考量:他不希望让国际货币基金组织(IMF)介入纾困.
拉霍伊的自尊心是可以理解的,但用错了地方.现在西班牙的最大危险是欧盟对财政纪律的狂热,我们姑且称之为节支主义吧.对赤字目标的盲目执着,带来了各种支出缩减,让今年恐将出现的经济衰退局面更加恶化、蚀弱长期生产产能、助长选民不满情绪、推动重大改革的机会变得更低.
而且IMF是可以帮上忙的.虽然IMF的介预很有可能会带来耻辱感,而且IMF新自由基本主义的恶名仍然为人诟病.但拉霍伊,以及似乎同样害怕沾上IMF污点的意大利总理蒙堤,都忽略了一个重点,那就是打从欧元危机一开始,IMF便提出逆耳忠言,坚持认为合乎现实的目标,胜过以空泛强烈信念设定的数字.
欧盟当局最终势必要承认,他们设下的严苛目标无法达成.与其等到以後,不如现在承认更好.最好不要等到法国承认自己无法让明年赤字/国内生产总值(GDP)之比降至3%的目标,免得让世人觉得是一直因为核心强国提出要求,欧盟才破坏规定.IMF可以协助欧洲人明白,欧洲已经有了一个"财政约定",这个约定的重点放在结构性赤字,而且至少在景气欠佳时期允许拥有财政弹性.
欧洲央行总裁德拉吉一直坚持纪律,但他应该要知道,愚?的节支不是在帮助结构性改革,而是扯後腿.在此同时,拉霍伊的短视近利只会伤害他自己的国家,拉长欧元的折磨.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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