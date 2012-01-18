IMF敦促采取行动遏制欧元区债务危机

路透华盛顿1月17日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,IMF理事会周二讨论了增加IMF的资源,并敦促采取行动遏制欧洲债务危机,此外还强调欧洲需要筹集充足的资金来有效解决问题.

拉加德在声明中称,她和理事会成员评估了IMF是否需要增加资金应对债务危机.她亦表示IMF管理层和工作人员将探讨增加IMF资金的选项.

"很多理事强调了共同努力遏制欧元区债务危机的必要性和紧迫性,保护其他经济体不受波及."

她表示理事会对欧洲要向IMF注资1,500亿欧元以提高其借款能力的计划表示欢迎,但亦强调了欧洲建立防火墙并采取其他强有力的政策应对债务危机的重要性.

IMF目前的借贷能力约为3,500亿美元.具路透9月获得的IMF内部文件显示,倘若象西班牙或者意大利等较大的欧元区经济体需IMF帮助,後者需增加8,500亿美元资金.

IMF将在1月24日公布最新的经济展望,料其会调降2012年全球经济增长预估,人们越发担忧恐怕会有更多的国家,不仅仅限於欧元区内,一旦全球情况恶化将需要援助.

标准普尔周五下调欧元区九个成员国的评级,法国、奥地利和欧洲金融稳定机构(EFSF)均丧失掉AAA评级.投资者对欧元区领导人能否防止债务危机扩散仍没有把握.

20国集团(G20)将於2月开会讨论IMF增资问题.资金充足的IMF能在必要时采取有效应对措施,将给市场带来更多信心.

中国等新兴市场国家已表示,若欧洲尽到其解决危机的责任,愿意向IMF提供资金.(完)