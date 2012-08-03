IMF称欧洲在阻止危机扩散方面做得不够

路透华盛顿8月2日电---国际货币基金组织(IMF)周四呼吁,欧元区需改变"政治游戏规则",以阻止债务危机扩散.IMF认为危机明显正在吞噬整个欧元区及其较小邻国.

IMF溢出效应报告考察了所谓"五大系统经济体"--美国、中国、欧元区、日本和英国--的经济政策是如何影响彼此及世界其他地区.报告称,欧元区危机迄今是决策者心中的最大隐忧.

IMF在谈到目前为止欧元区的政策行动时说,"尽管取得了一些进展,但给人的感觉是在防止紧张局面扩散和化解'财政-增长-银行业'循环方面,做得不够."

IMF设想的最糟情形是,如果决策者不行动起来,欧债危机恶化,那麽欧元区经济产出可能会下降五个百分点.

该组织预估,若欧债危机加剧,则将对世界最贫穷国家产生轻微至严重的影响,并可能导致他们截至2013年底的外部融资需求升高约270亿美元.

但IMF表示,欧元区并非全球唯一引人担忧的地区.

IMF亦称美国必须消除2013年所谓"财政悬崖"的威胁.明年美国有规模4万亿(兆)美元的减税政策到期,政府自动减支也将启动,而中期内又缺乏足够的财政调整措施.

多数分析师认为,等到11月的国会和总统大选尘埃落定之後,美国国会才会采取行动.

中国方面,IMF担心投资放缓恐将损及贸易夥伴和世界价格水平.其补充说,中国投资增幅每减少一个百分点,都会给该国的亚洲供应国带来巨大冲击,而日本和德国受到的影响也不会小.

IMF并称,日本公共债务高企,令其易受市场信心急剧变动的影响;英国则应采取更多措施增强金融系统,鼓舞银行业信心.(完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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